النشرة الرياضية| تهم الفساد تلاحق حكام إفريقيا.. وهل تتم إعادة النهائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):
زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية، لاستعراض أبرز الأحداث على الساحة عن يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018.
صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة النني الجديدة في يناير
إيقاف حكم مباراة الترجي وبريميرو بتهمة الفساد
مدافع الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم
لائحة كاف| حال إدانة حكم الترجي.. إعادة نهائي أفريقيا بين الأهلي وبريميرو (مستند)
أوزباكستان تسقط أمام كوريا الجنوبية برباعية تحت قيادة كوبر
تقرير.. تاريخ الكاف يجيب.. هل تتم إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا؟
مصدر بالأهلي: لسنا طرفاً في أزمة "حكم الترجي"
قائمة الإسماعيلي للإنتاج.. استمرار غياب متولي.. واستبعاد عبد ربه
الكاف يعلن إيقاف حكم ذهاب الأهلي والترجي
كيف تناولت الصحف التونسية إيقاف حكم لقاء الترجي وأول أغسطس؟
عاشور يغادر مران الأهلي مصابا.. والطبيب يوضح موقفه
بالفيديو.. نيمار ومبابي يثيران مخاوف باريس قبل 8 أيام من موقعة ليفربول
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