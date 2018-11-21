رياضة | نادر شوقي يتحدث عن صفقات مدوية رفضها الأهلي وخطفتها أندية أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يتحدث عن صفقات مدوية رفضها الأهلي وخطفتها أندية أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، أنه سبق وعرض ناصر منسي مهاجم بيراميدز عندما كان لاعبًا في الشمس، ومحمد محمود لاعب دجلة الحالي على الأهلي منذ سنوات لكن النادي رفض.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن عصام سراج رفض التعاقد مع محمد محمود.