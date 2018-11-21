الان تتابع يويفا: تطبيق تقنية «VAR» خلال الموسم الجاري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أشار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين إلى أن الاتحاد يجهز حالياً للاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في بطولاته وأنها ستكون جاهزة تماماً للتطبيق في الموسم المقبل على أقصى تقدير.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل: على أقصى تقدير، سيتم تطبيقها بدءاً من الموسم المقبل.

وأوضح الرجل الأول في الاتحاد القاري، أن تجهيز هذه التقنية تم من خلال تأهيل الحكام على استخدامها، وتجهيز النواحي التقنية.

وقال في هذا الصدد: أنتظر تقريراً في غضون أسبوع تقريباً، وبعدها سنحدد متى يمكننا تطبيقها.

من جانبه شدد رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أندريا أنيللي، خلال نفس المؤتمر على إمكانية الاستعانة بحكم الفيديو خلال الموسم الحالي من دوري الأبطال.