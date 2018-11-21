شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات ساخنة تشعل الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل قطار الدورى مسيرته بإقامة 5 مباريات ساخنة ضمن الجولة الخامسة عشرة، حيث تفتتح لقاءات اليوم بمواجهة تجمع النجوم، بقيادة أحمد سامى، مع مصر المقاصة، الذى يقوده طلعت يوسف، فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ويدخل الأول المباراة برصيد 16 نقطة فى المركز التاسع ويسعى لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده للتقدم خطوة فى الجدول، ويأمل فى تحقيق الفوز لمواصلة المسيرة القوية بالدورى، بينما يرفع المقاصة شعار التحدى لرغبته فى الحفاظ على مكانه فى المربع الذهبى، حيث يمتلك الفريق 20 نقطة فى المركز الرابع.

وفى نفس التوقيت يلتقى حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، مع المصرى البورسعيدى، الذى يقوده فنيا ميمى عبد الرازق، على ملعب الحدود بالمكس، ويسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز وإضافة نقاط جديدة لرصيده تساعده على الهروب من منطقة الخطر بعد سلسلة من نزيف النقاط وضعت الفريق فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، فيما اطمأن ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للمصرى، على جاهزية لاعبيه للمباراة خلال المران الأخير الذى شهد تركيز عبد الرازق على النواحى الخططية الملائمة لملاقاة الحدود فى ضوء مشاهدة الجهاز الفنى لمباراة الحرس الأخيرة مع الإسماعيلى.

على صعيد آخر، يستضيف طلائع الجيش نظيره بتروجيت فى الخامسة والنصف مساء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، فى مواجهة صعبة للفريق البترولى، الذى يواجه سادس الدورى، .

وفى لقاء آخر يواجه الإسماعيلى، بقيادة يوسف فييرا، نظيره الإنتاج الحربى الذى يقوده مختار مختار فى السادسة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية، ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، وخصص البرازيلى «فييرا»، المدير الفنى، تدريبات على الضربات الركنية باعتبارها أحد الحلول التى يمكن بها هز شباك الفريق المنافس.

وتختتم مواجهات اليوم بمواجهة قوية بين وادى دجلة وبيراميدز فى الثامنة مساء.