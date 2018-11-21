شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: لم أعد شوبير بمنصب «النائب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال جلسته الودية مع أعضاء من مجلس الجبلاية، مؤكدا أنه لم يعد أحمد شوبير، عضو المجلس، باختياره فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلى أن كل ما دار بينهما يتمثل فى أن حارس الأهلى الأسبق طالب أبوريدة، خلال الانتخابات التكميلية، باختياره نائبا فى حالة نجاحه وانضمامه لعضوية المجلس، فرد أبوريدة قائلا بالحرف الواحد «إنت من حقك تطالب بأن تكون نائبا، لأنك شغلت نفس المنصب فى عهد الراحل سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق».

وأكد أبوريدة، خلال الجلسة، أنه لم يمنح شوبير أى وعود بمساندته فى اختياره نائبا حتى لا يتردد ذلك دون علمه، لافتا إلى أن مجلس الإدارة هو صاحب القرار النهائى فى هذا الشأن، لاسيما أن هناك ثلاثة من الأعضاء كانوا يرغبون فى الحصول على نفس المنصب، لكنهم واجهوا رفضا من رئيس الاتحاد، وهم مجدى عبد الغنى وكرم كردى وسيف زاهر. جاءت الجلسة الودية التى عقدت بين أبوريدة وعدد من أعضاء المجلس، خلال معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم، قبل مواجهة تونس فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة 3-2.

وعلمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى وراء تأكيدات أبوريدة بعدم منح أى وعود لأى عضو بالمجلس بالحصول على منصب النائب بعدما استفسر الأعضاء عن سبب الجلسة التى عقدها أحمد شوبير مع عزمى مجاهد لتفعيل دوره كمدير إدارة المتابعة داخل الجبلاية، قبل إرسال خطاب رسمى للأندية يؤكد على أن «مجاهد» سيقوم بتلقى أى شكاوى من الأندية، وهو الأمر الذى تحفظ عليه كل من أحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى على أساس أن شوبير ليس من حقه الاجتماع بعزمى مجاهد بمفرده.

من جهة أخرى، رفض هانى أبوريدة عرض إحدى شركات التسويق بإقامة مباراة ودية مع المنتخب اليابانى خلال شهر مارس المقبل، لرغبة رئيس الاتحاد فى التعامل مع الاتحادات الأهلية بشكل مباشر، بعيدا عن تدخل الوسطاء لمنع التلاعب الذى قد يحدث من شركات التسويق مثلما كان يحدث خلال الفترات السابقة، ومنح «أبوريدة» تعليماته إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذى، بعدم قبول أى عرض من أى شركة تسويق لمواجهة المنتخبات الوطنية والتعامل فقط مع الاتحادات بخطابات رسمية.

بينما أخلى ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، مسؤولية اتحاد الكرة من عدم السماح لفريق المصرى البورسعيدى باللعب على استاد بورسعيد.

ونفى سويلم ما تردد عن إلغاء بطولة الدورى الممتاز، مؤكدا أن من ردد هذه الشائعة شخص غير مسؤول.