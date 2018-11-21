شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الوكلاء تفجر الأزمات في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة التسريبات الأخيرة، داخل النادى الأهلى بشكل لافت للنظر، والتى طالت هيثم عرابى، المنضم حديثاً للجنة التعاقدات، بعدما وجهت أصابع الاتهام الى بعض الوكلاء، الذين زاملوا عرابى، فى عمله كوكيل للاعبين، والتى أكدت كل التقارير، الواردة لمسؤولى القلعة الحمراء، أنهم وراء تلك التسريبات، نكاية فى هثيم عرابى، وأنهم يسعون بكل قوة لإبعاده عن الأهلى خوفا على مصالحهم، وعلى رأسهم وكيل لعضو بارز فى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، والذى سعى لتفجير تلك الأزمة، مستغلين إعلان حسام غالى، ومحمد فضل اعتراضهما على تعيين هثيم عرابى، فى لجنة التعاقدات، فضلاً عن سعى ذلك الوكيل لإفساد أى محاولات للتغيير داخل الجهاز الفنى خلال الوقت الراهن، فى ظل ما تردد من أن هناك تغييرات ستحدث فى الجهاز الفنى، حال الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى.

يأتى هذا فى الوقت الذى برأ فيه تقرير سيد عبدالحفيظ، مدير قطاع الكرة، الثنائى حسام غالى، ومحمد فضل، من تلك التسريبات، وأنهما بعيدان تماماً عن خروجها لوسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة المنقضية، والتى أثارت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما تلقى عبدالحفيظ، العديد من القرائن التى تشير إلى صاحب تلك التسريبات، وينتظر أن يسلم عبدالحفيظ تقريره إلى محمود الخطيب، رئيس النادى، عقب عودته من ألمانيا بعدما أجرى جراحة ناجحة لإزالة أحد الأورام فى الرقبة، يوم الإثنين المنقضى، لاتخاذ القرارات النهائية بشكل تلك الأزمة التى شغلت الرأى العام طوال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق، مرانه الرئيسى، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الوصل الإماراتى، المقررة غدا الخميس، فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية، والتى يحتاج الفريق الفوز بها من أجل الصعود لدور الثمانية، وعدم مغادرة البطولة من أدوارها الأولى.

من جانبه قال باتريس كارتيرون إنه شاهد ملخصا لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 2- 2.

وشدد كارتيرون على احترامه للوصل الإماراتى، ورغبته وطموحه المشروع فى البطولة، قائلا إن الأهلى أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها فى الفترة المقبلة من بينها بطولة كأس زايد.

وأشار المدرب الفرنسى إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة فى الإسكندرية، وأن مباراة العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين.

فيما شدد محمد يوسف، المدرب العام للفريق، والقائم بأعمال مدير الكرة على أن مواجهة الوصل مهمة جدا، نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها الأهلى، عقب خسارة اللقب الأفريقى، لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالى.

وأوضح القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية التى تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن فى نفس الوقت فإن الأهلى يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء حيث ضمت 20 لاعبا هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وسعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ومروان محسن وصلاح محسن.

وينتظر أن يصل وليد أزارو، مهاجم الفريق، إلى الإمارات اليوم الأربعاء، للمشاركة فى المباراة. وكان أزارو قد تغيب عن تدريبات الأهلى خلال الأيام السابقة، لوجوده فى معسكر منتخب المغرب الذى يستعد لخوض لقاء ودى أمام نظيره التونسى اليوم الثلاثاء، على أن يلتحق اللاعب ببعثة الأهلى غدا فى الإمارات.