شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تواجه «جروس» قبل مواجهة الداخلية.. وجلسة خلال أيام لحسم صفقات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، 3 أزمات قبل مواجهة الداخلية غدا فى الجولة الخامسة عشرة من الدورى الممتاز تتمثل أولاها فى عدم وجود بديل فى مركز الظهير المساك بعد غياب كل من محمود حمدى «الونش» للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال تواجده مع معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل مواجهة تونس، بالإضافة إلى محمد عبدالغنى الذى تعرض للإيقاف لتعرضه للطرد خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربى، وهو الأمر الذى دفع جروس لتجربة محمد عبدالسلام المنضم من بتروجت فى بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى المباريات حتى الآن، وهو ما يخشاه المدير الفنى فى الدفع باللاعب، خوفا عليه من التورط فى أخطاء فنية يدفع الفريق ثمنها خلال اللقاء، والأزمة الثانية تكمن فى حالة الإجهاد التى يعانى منها الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى المنتظر حضورهما، صباح الأربعاء، بعد تواجدهما مع منتخب بلادهما خلال مواجهة المغرب وديا، لكن المدير الفنى يدرس الدفع بحمدى النقاز فى مركز الظهير المساك حتى يقضى على أزمة غياب الونش وعبدالغنى، على أن يدفع بحازم إمام فى مركز الظهير الأيمن، أما المشكلة الأخيرة فترجع إلى صعوبة مشاركة الكونغولى كاسونجو فى مباراة الغد بعدما شارك اللاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام جمهورية الكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا. وينتظر أن يجتمع المدير الفنى باللاعب الكونغولى لحسم القرار النهائى بشأن مشاركته من عدمه، بينما تقرر حسم قرار الجهاز الفنى بضم لاعبين جدد خلال أيام مع رئيس النادى.