المصرى والحدود فى معركة نارية باستاد المكس

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جدة - عمرو شويل يحل المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلا على حرس الحدود فى تمام الخامسة والربع عصر اليوم الاربعاء على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع نظيره وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما فاز الفريق السكندرى على الاسماعيلى بهدف دون رد فى ذات الجولة .

ويحتل المصرى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدف .

ويبحث ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى عن العودة بالثلاث نقاط من الاسكندرية فى محاولة للتخلص من المراكز المتأخرة انتظاراً لخوض المباريات المؤجلة فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى للحرس لمواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الفرق الكبرى بالفوز على المصرى بعد الانتصار على الاسماعيلى فى الجولة الماضية .