شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تطبيق الـvar للموسم المقبل بسبب التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل تطبيق تقنية الفيديو الـVAR إلى الموسم المقبل بسبب عدم التعاقد على المعدات والأدوات الخاصة به حتى الآن إلى جانب رغبة المجلس فى تطبيق التقنية بشكل سليم لعدم حدوث أى أزمات تعكر صفو بطولة الدورى أو كأس مصر.

يذكر أن عددًا كبيرًا من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها الأهلى وبيراميدز طلبت تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم.