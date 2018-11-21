شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يتحدى الإنتاج الحربى للهروب من "دوّامة" الهزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام فى أقوى مواجهات هذه الجولة لاسيما أن الفريقين يدخلها بمعنويات منخفضة حيث تلقى كل منهما هزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط الدراويش أمام الحرس بهدف دون رد فيما خسر الإنتاج من الزمالك بهدفين مقابل هدف .

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإنتاج المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

ويأمل البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى فى الخروج من نفق الهزائم المحلية بعد الخسارة من دجلة ثم الحدود بتحقيق انتصار غالى على العجلات الحربية يعيد الهدوء لمدينة الإسماعيلية فيما يأمل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فى العودة للمربع الذهبى مرة أخرى .