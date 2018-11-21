رياضة | نادر شوقي: حسام غالي يملك ما ينقص وائل جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: حسام غالي يملك ما ينقص وائل جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي وكيل اعمال حسام غالي أن لاعب النادي الأهلي السابق قادر على شغل منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقب الاعتزال مباشرة لأنه قائد وصاحب قرارات. وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام غالي قادر على العمل في منصب مدير الكرة او المدير الرياضي". وتابع: "وائل جمعة تم تعيينه في منصب مدير الكرة بعد اعتزاله ولم ينجح لأسباب خارجة عن إرادته". وأضاف: "وائل جمعة لم يكن يملك الإمكانية لإدارة الأمور من خارج الملعب وكان يشعر بأنه مازال في الملعب وليس خارجه".

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