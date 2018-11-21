رياضة | إكرامي: مستاء من تصريحات أحمد ناجي بشأن محمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي: مستاء من تصريحات أحمد ناجي بشأن محمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق عن استيائه من تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب بشأن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والأهلي. وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " محمد الشناوي الأجدر بحراسة مرمى الأهلي والمنتخب ولي تحفظ على تصريحات أحمد ناجي بأن الشناوي حارس مرمى مصر الأول وكان يجب إضافة كلمة الحالي". واختتم: " شريف إكرامي يعيش حالة جيدة في الأهلي ولا يوجد حالة تذمر من جانبه".

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