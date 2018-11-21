رياضة | الاتحاد راحة سلبية قبل مواجهة الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد راحة سلبية قبل مواجهة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة سلبية من تدريبات اليوم عقب الفوز على إنبي بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يستأتف الفريق تدريباته الخميس المقبل على ملاعب سموحة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

كان الاتحاد السكندري حقق فوزًا على إنبي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.