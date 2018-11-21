رياضة | دانتي يطالب بايرن ميونخ بالصبر على كوفاتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانتي يطالب بايرن ميونخ بالصبر على كوفاتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب البرازيلي دانتي بونفيم نجم نيس الفرنسي إدارة بايرن ميونخ بالصبر على المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش رغم احتلال البافاري المركز الخامس بالدوري الألماني برصيد 20 نقطة.

وقال دانتي في تصريحات لمقابلة مع موقع سبورت 1 : "عند النظر لوضع بايرن ميونخ في جدول ترتيب البوندسليجا، يبدو الأمر غريبًا إلى حد ما وهو وضع لا يجلب السعادة لإدارة النادي والجماهير".

وأضاف : "بالنظر إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في الفريق يتحتم على بايرن ميونخ احتلال صدارة البوندسليجا لكن الدوري الألماني بات أكثر قوة مع شراسة المنافسة هناك".

وتابع : "سيحتاج البافاري لبعض الوقت قبل العودة إلى الطريق الصحيح".

وعن رأيه في تولي نيكو كوفاتش تدريب البايرن، قال دانتي : "لم أعمل معه في الماضي لكنه قام بعمل رائع مع منتخب كرواتيا وآينتراخت فرانكفورت لكن العمل في فريق بحجم بايرن ميونخ ليس سهلًا".

وأردف قائلا : "بايرن ميونخ يعج بالضغوط وهو ما جعل الأمور صعبة على كوفاتش لأنه كان بحاجة لإقناع الجميع بقدراته كما أنه ارتكب بعض الأخطاء".

واختتم دانتي تصريحاته قائلاً : "كوفاتش يملك العديد من المقومات حتى لو لم يقتنع الكثير ممن حوله بذلك، المدرب يمتلك مجموعة جيدة من الأفكار لتحقيق أشياء استثنائية مع هذه المجموعة الرائعة، أتمنى أن يتحلوا بالصبر معه".