شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة الوصل في كأس زايد للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى آخر مران له اليوم، الأربعاء، على ملعب الوصل بـ"زعبيل" استعدادًا لمواجهة الوصل غدًا فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويخوض الأهلى مران اليوم فى الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة.

وكان الأهلى قد خاض أول مران له بالإمارات أمس استعدادًا للمباراة التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2/2.