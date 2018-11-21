شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة محسن صالح للنجم حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الكابتن محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، اللاعب حسين الشحات، مطالبا إياه بتحسين قدراته البدنية وعدم اليأس وفقدان الثقة بالنفس.

وقال صالح: "إياك واليأس وفقدان الثقة بالنفس، الفرصة تأخرت قليلا ولكنها موجودة، ركز، احرص وخليك جاهز وأنت على الدكة ومستعد نفسيا حتى لو شاركت دقائق، أنا شايف فيك بركات، المستقبل قدامك ومطلوب تقدم نفس المستوى اللى بتقدمه مع العين".

وأضاف صالح: "أنا متابعك من بعيد لما كنت فى المقاصة وتابعتك وحللت أداءك مع العين في أبو ظبى الرياضية، وطالبت بضمك لمنتخب مصر لأن عندك حاجات كتير ممكن تفيد بيها المنتخب وبراهن عليك، والحمد لله كل اللى اخترتهم وراهنت عليهم قبلك نجحوا وتألقوا".

وتابع صالح: "نصيحة أخيرة، حسن من قدراتك البدنية، شوف صلاح كان فين وبقى فين، خد صلاح مثلا فى التزامه وفى اصراره، إذا احتجت نصيحة كلمنى".

من جانبه رد الشحات، قائلا: " شكرًا جدا يا كابتن ربنا يخليك يارب، شكرًا على النصيحة الغالية دى وأنا هحسن من قدراتى إن شاء الله ومش هيأس أكيد، وأنا موجود من ضمن نجوم كثيرة وكبيرة جدا، إن شاء الله نكون سببا جمعيا لإسعاد الجمهور دايما".