شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو» تكشف سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، عما شهدته اللحظات الأخيرة من مباراة ألمانيا وهولندا التى أقيمت، مساء أمس الأول، من بكاء الرومانى أوفيديو هاتيجان، حكم المباراة، والحديث بينه وبين فيرجيل فان ديك، قائد المنتخب الهولندى.

وكشفت «مترو» أن سبب بكاء أوفيديو عقب المباراة هو علمه بوفاة والدته قبل بداية المباراة، ولكنه أبلغ مسؤولى الاتحاد الأوروبى، يويفا، بقدرته على إدارة اللقاء، لينهار بعدها فى البكاء فور انتهاء مهمته».

وقال فان ديك، فى تصريحات بعد المباراة نقلتها صحيفة «مترو»: «هذا الرجل تحطم وانهار فى البكاء لأنه فقد أمه للتو، تمنيت له أن يتحلى بالقوة، هذا شىء صغير ولكنه قد يساعده».

وتمكن فان ديك من إحراز هدف التعادل لمنتخب هولندا أمام ألمانيا، ليضمن للطواحين الصعود إلى نصف نهائى دورى الأمم الأوروبى، عقب التعادل «2-2» فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول.