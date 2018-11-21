شكرا لقرائتكم خبر عن «ورقة» كومان تقلب الموازين أمام «المانشافت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غير رونالد كومان، المدير الفنى لهولندا، خطة فريقه فى مباراته أمام المنتخب الألمانى، بدورى الأمم الأوروبية، لينجح الطواحين فى خطف بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائى فى الدقائق الأخيرة. وكان المنتخب الهولندى متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 85، قبل أن يعود فى النتيجة أمام الماكينات الألمانية، بعدما أعطى كومان ورقة تعليمات للاعبيه فى الدقائق الأخيرة بالخطة الجديدة التى سيتم تنفيذها. وكشفت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، عما كان بداخل الورقة، حيث اختار كومان إنهاء المباراة بخطة 3-5-2، مع وضع مدافعه فيرجيل فان ديك فى مركز رأس الحربة، وهذا ما حدث قبل أن يسجل الطواحين هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 85، ثم يضيف مدافع ليفربول هدف التعادل.

وأكدت الصحيفة أن ورقة التعليمات التى حصل عليها فان ديك من مدربه ألقيت على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ليتم الكشف عما بداخلها، خاصة الدور الجديد الذى حصل عليه فان ديك. وقال كومان: «حصلت على هذه الملاحظة من المساعدين، لقد طلبا إجراء هذا التغيير ووافقتهما الرأى، وفى النهاية من الرائع أن يأتى هدف التعادل من اللاعب الذى اخترنا الدفع به فى الأمام خلال الخطة الجديدة». وكشف كومان، فى تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبى، «سألنى المساعدان حين تأخرنا فى النتيجة بهدفين، إذا علينا تغيير بعض الأشياء وقلت لهما نعم، وكان لدى ملاحظات وقمنا بالعمل عليها، ولذلك كانت النهاية رائعة، من الرائع أن التعادل أتى من اللاعب الذى كان فى الملاحظات الدفع به إلى الأمام».

وتابع: «الفريق أظهر شخصيته، وواصلنا فى مسيرتنا، ولا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وربما فى هذه المرحلة من الصعب علينا لعب مباراتين فى مثل هذه الفترة القصيرة ضد منافسين من المستوى العالى». وأتم: «دعونا لا ننسى أن ألمانيا منتخب ممتاز، وربما أفضل من فرنسا، ولكننا أظهرنا أيضًا أننا قادرون على العودة خلال مواجهة خصوم من هذا المستوى». وصرح فان ديك: «إنه شعور رائع ويجب علينا أن نفخر بأنفسنا، لأن الفريق أظهر شخصيته وواصلنا المضى للأمام خلال البطولة، ولكن دعونا لا ننسى أن ألمانيا فريق ممتاز وربما أفضل من فرنسا».