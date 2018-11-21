شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقتحم التشكيلة المثالية لمعركة «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «بليتشرر ريبروت» الأمريكية، فيديو على موقعها الإلكترونى، أمس، يظهر فيه النجم المصرى العالمى محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى، وخصمه سيرخيو راموس، مدافع المنتخب الإسبانى، وفريق ريال مدريد، الفيديو أظهر فيليب كوتينهو، لاعب المنتخب البرازيلى وفريق برشلونة الإسبانى، وساحر وجهه غير مألوف للمجتمع الرياضى، حاول إنهاء الخصومة بين اللاعبين، ولكن النتيجة جاءت عكس ما يريد، بعد أن التصقا وأصبحا اثنين فى جسد واحد، وخرج النجمان من مسرح الساحر، وانطلقا إلى أحد الشوارع الجانبية حتى استقر بهما الحال إلى أحد حمامات السباحة، وجلسا على «شازلونج‎»، حتى قابلهما النجم البرازيلى الكبير المعتزل، رونالدينهو، الذى حاول إنهاء الخصومة بينهما، ولكن أكد لهما أنهما لن يفصل جسديهما إلا بعد تسامحهما مع بعضهما.

فيما اقتحم محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة قبل الأخيرة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون فى صيف العام المقبل 2019. وتواجد فى التشكيلة المثالية 3 لاعبين عرب، هم: المصرى محمد صلاح، والمغربى مهدى بن عطية، والجزائرى رياض محرز.

كان الملك «مو» قد تفوق، أمس الأول، على نيمار دا سيلفا، وكافانى، لاعب باريس سان جيرمان، وهارى كين، مهاجم توتنهام، وسيرجيو أجيورو، فى قائمة أفضل هدافى أوروبا، فى استفتاء «يويفا».

جاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى مقدمة الترتيب برصيد 30 هدفا، يليه ليونيل ميسى 28 هدفا، وثالثا لويس سواريز 24 هدفا، يليه ليفاندوفيسكى بـ 21 هدفا، متساويا مع النجم المصرى الذى جاء خامسا، لفارق أعداد المشاركة لصالح مهاجم بايرن ميونخ الألمانى.

وأعلنت جماهير ليفربول دعمها الكامل للنجم المصرى محمد صلاح فى سباقه مع زميله بالفريق الإنجليزى ساديو مانى، و3 آخرين، لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا، المقدمة من شبكة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتى ستعلن يوم 14 من الشهر المقبل.

وتضامنت جماهير «الريدز» مع أنصار منتخب السنغال، الذين أطلقوا صافرات الاستهجان ضد ساديو مانى عقب لقاء غينيا، السبت الماضى، لتواضع مستواه مع منتخب بلاده، عكس ما يقدمه مع الفريق الإنجليزى فى «البريميرليج».

وجاء تضامن أنصار الفريق الإنجليزى بعد ما كتبوا أكثر من اعتذار على صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، لعشقهم الكبير للنجم المصرى العالمى الملك «مو»، ولرغبتهم الكاملة فى فوزه للعام الثانى على التوالى بجائزة أفضل لاعب من قبل الشبكة البريطانية العملاقة.

ونشر نجم وقائد «الريدز» صورتين له على حسابه الشخصى، أمس، وأمس الأول، يظهر فى الأولى وخلفيته شاطئ مرتديا على عينيه نظارة برتقالية اللون، والثانية جاءت أثناء تدريبات اللياقة داخل إحدى صالات الجيم.

تأتى إطلالة محمد صلاح ضمن ظهوره المختلف، الذى يخرج به على جمهوره أثناء فترات إجازته سواء فى نهاية الموسم، أو خلال مراحل التوقف الدولية التى تنطلق فيها مباريات المنتخبات الأوروبية والأفريقية.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية الموالية لفريق برشلونة إلى تكثيف إدارة العملاق الكتالونى مفاوضاتهم من أجل التعاقد مع النجم المصرى العالمى خلال فترة الانتقالات الشتوية التى ستبدأ خلال شهر ونصف فى قدوم العام الجديد.

ودخل النادى الملكى، بقيادة رئيسه فلونتير بيريز، فى مفاوضات جادة مع إدارة ليفربول من أجل خطف صلاح من منافسه التقليدى برشلونة، خلال الميركاتو الشتوى، وحتى الآن لم تظهر الأمور المالية التى ستحدد قبلة النجم المصرى خلال المرحلة المقبلة.