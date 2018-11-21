شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يطلب 15 مليون إسترليني لبيع «النني» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة ميرور عن رغبة نادى الأرسنال الإنجليزى، أمس، فى رحيل النجم المصرى العالمى «محمد الننى» عن صفوف «المدفعجية»، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التى ستبدأ مع بداية العام المقبل 2019.

أشار التقرير البريطانى إلى أن الننى من المحتمل أن يغادر الفريق الإنجليزى، خلال الميركاتو الشتوى القادم، بقيمة مالية 15 مليون جنيه إسترلينى.

قائد وسط منتخب مصر هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى، «البيريميرليج»، مهمش من قبل أوناى إيمرى، المدير الفنى الجديد لأرسنال، فمنذ توليه المسؤولية الفنية للمدفعجية و«المصرى» لم يدخل المستطيل الأخضر بقميص الأرسنال، عدا 4 مباريات، 3 بالدورى الأوروبى، وأخرى فى الكأس.

أشارت الصحيفة إلى أن ليستر سيتى قد يكون وجهة اللاعب المصرى خلال الفترة المقبلة، ويستعد نادى أرسنال لتوفير الأموال من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط فياريال بابلو فورنالز.

لاعب خط وسط المنتخب المصرى انضم إلى صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير 2016 قادمًا من بازل السويسرى.

جدير بالذكر أن الننى ارتبط بالرحيل عن ملعب الإمارات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه رفض وفضل البقاء برفقة المدفعجية.

محمد الننى هو لاعب كرة قدم مصرى من مواليد 11 يوليو 1992 فى المحلة الكبرى، يلعب كلاعب وسط مدافع حالياً فى أرسنال الإنجليزى بعد الانتقال من نادى بازل السويسرى. ويلعب لمنتخب مصر، كما شارك مع منتخب مصر الأوليمبى فى أوليمبياد لندن 2012. ظهر الننى فى صفوف ناشئى النادى الأهلى منذ سن الخامسة، قبل أن يغادر فى سن الـ16 متجهاً إلى المقاولون العرب ليلعب فى صفوف ناشئيه، قبل أن يصعد للفريق الأول بعد موسمين فقط. تألق الننى فى صفوف المقاولون والمنتخبات المصرية مما دفع نادى بازل السويسرى لضمه فى يناير 2013، وفى يناير 2016 انتقل إلى نادى أرسنال الإنجليزى.

بدأ الننى فى التأقلم سريعا فى بازل وسرعان ما دخل التشكيلة الأساسية لفريقه وأصبح عنصراً أساسياً فى تشكيلة الفريق لثلاثة مواسم متتالية، وحصل على جائزة أفضل ممرر كرات فى الدورى الأوروبى، ليلفت إليه أنظار أكبر أندية أوروبا. ولعب الننى 142 مباراة مع بازل على مدار 3 مواسم، وسجل 9 أهداف، كما حصد لقب الدورى السويسرى 3 مرات.