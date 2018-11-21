شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» و«وردة» يقتربان من الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب الميركاتو الشتوى، تبدأ الأندية الأوروبية الكبرى، فتح ملفات تدعيم صفوفها، خلال الشتاء، لتحسين مستواهم، ودائما خلال الفترة الأخيرة، نجد اللاعبين المصريين المحترفين بالدوريات الأوروبية، أصحاب نصيب من هذه المعركة التى دائما تمتع بالأسماء القوية على ساحة المستطيل الأخضر.

أولا، محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا، التركى، منذ العام الماضى، والنجم المصرى، يحظى باهتمام كبير من الأندية الأوروبية، خاصة الدورى الإنجليزى، الذى يعد من أقوى دوريات العالم، ومنذ فترة ليست بعيدة، وتخرج بعض التقارير التى تشير إلى اهتمام أكبر أندية الدورى الإنجليزى بالتعاقد مع لاعب الأهلى السابق.

ونفس الأمر يقع على عمرو وردة، لاعب منتخبنا الوطنى، وفريق باوك اليونانى، حيث دائما نجد اسم هذا اللاعب مطروحا بقوة فى السوق الأوروبية، بين كل ميركاتو سواء صيفى أم شتوى، ولكن تمسك ناديه هو الذى يجعل الأمر لم يتحرك كثيرا.

فالآن لاعب وسط باوك اليونانى اسمه معروض بقوة داخل الفرق الإنجليزية الكبرى، لتدعيم خط وسطها الهجومى، خاصة أن هذا المركز، يحتاج إلى إمكانيات «وردة»، الذى يؤدى بشكل أكثر من رائع سواء مع فريقه اليونانى، أو المنتخب المصرى.

أحمد حجازى، مدافع المنتخب المصرى، ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، موقفه كما هو فى التوقيت الحالى، خاصة أن الفترة الماضية، كان الحديث كثيرا عن انضمامه إلى فريق ليفربول الإنجليزى، الذى يلعب له النجم الكبير العملاق، محمد صلاح. ولكن هذا الأمر لم يكن فيه الجديد خاصة بعد التعاقد مع المدافع الرائع فان ديك، الذى أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة، أمس الأول، أمام العملاق الألمانى، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لمجموعات دورى الأمم الأوروبية.

بينما اكتنف الغموض موقف رمضان صبحى، لأنه فى الفترة الحالية لم يلعب سوى دقائق قليلة مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى، والكلام على هذا اللاعب تحديدا منقسم بين العودة مرة أخرى إلى الأهلى المصرى، ناديه السابق، أو الاحتراف فى أحد الفرق الكبرى بالدورى الإيطالى.

وكشفت تقارير يونانية أن إدارة نادى أولمبياكوس اليونانى، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، تدرس التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأنها تشعر بالقلق الشديد من كثرة الإصابات التى يتعرض لها المهاجم المصرى.

وأشارت التقارير اليونانية، منذ الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، تجعل إدارة نادى أولمبياكوس اليونانى تستغنى عن خدماته ويعود لناديه الأصلى مرة أخرى.