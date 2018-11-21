شكرا لقرائتكم الطلائع يواجه بتروجت بطموحات متباينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طلائع الجيش نظيره بتروجت فى تمام الخامسة إلا ربع عصر اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفريق العسكرى منتشياً بفوزه الساحق على الجونة بخمسة أهداف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيله مباراته فى الجولة الماضية مع الاهلى فيما تعادل بتروجت مع انبى سلبياً .

ويحتل الطلائع المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 1 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويأمل محمد حلمى المدير الفنى للطلائع فى استغلال تعثر الفريق البترولى وخطف النقاط الثلاث لإستكمال صحوة فريقه فيما يسعى مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت لإنقاذ الفريق البترولى من النتائج المتراجعة فى أول ظهور له مديراً فنياً خلفاً لمحمد عودة .