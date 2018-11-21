شكرا لقرائتكم نجوم الزمالك تؤازر أحمد عيد بعد اجراء عملية غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من نجوم الزمالك على زيارة أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة الحالى والقلعة البيضاء الأسبق فى منزله بعد إجرائه عملية جراحية فى غضروف الركبة .

وتعرض أحمد عيد للإصابة أثناء تواجده مع نادى الجونة وقام بإجراء جراحة الغضروف ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة شهر .

ويرتبط أحمد عيد عبد الملك بعلاقة قوية مع لاعبى الزمالك القدامى حيث كان أحد نجوم القلعة البيضاء لسنوات قبل رحيله .

ونشر أحمد عيد صور زيارة نجوم الزمالك له حيث تواجد طارق حامد و محمود كهربا ومحمود جنش بالإضافة إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق والنجوم حاليا .