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شكرا لقرائتكم نجوم الزمالك تؤازر أحمد عيد بعد اجراء عملية غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عدد من نجوم الزمالك على زيارة أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة الحالى والقلعة البيضاء الأسبق فى منزله بعد إجرائه عملية جراحية فى غضروف الركبة .
وتعرض أحمد عيد للإصابة أثناء تواجده مع نادى الجونة وقام بإجراء جراحة الغضروف ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة شهر .
ويرتبط أحمد عيد عبد الملك بعلاقة قوية مع لاعبى الزمالك القدامى حيث كان أحد نجوم القلعة البيضاء لسنوات قبل رحيله .
ونشر أحمد عيد صور زيارة نجوم الزمالك له حيث تواجد طارق حامد و محمود كهربا ومحمود جنش بالإضافة إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق والنجوم حاليا .
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