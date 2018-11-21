شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخشى مفاجآت حرس الحدود على استاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المصرى البورسعيدى ضيفًا ثقيلاً على حرس الحدود فى تمام الخامسة والربع اليوم الأربعاء على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع نظيره وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما فاز الفريق السكندرى على الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذات الجولة .

ويحتل المصرى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زالت لديه خمس مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفًا.

ويبحث ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى عن العودة بالثلاث نقاط من الإسكندرية فى محاولة للتخلص من المراكز المتأخرة انتظارًا لخوض المباريات المؤجلة فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى للحرس لمواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الفرق الكبرى بالفوز على المصرى بعد الانتصار على الإسماعيلى فى الجولة الماضية .