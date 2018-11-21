شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإجتماع الفني لمباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والوصل الاماراتي في إياب دور الـ16 لكاس زايد للأندية أبطال العرب بملعب الوصل المقرر لها الخامسة والنصف من مساء غداً ،الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الأمارات.
ويحضر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي الأجتماع الفني الذي سيتم خلاله الإتفاق على بعض الأمور الخاصة باللقاء سواء بـ"الزي " الذى سيرتديه كل فريق وكذلك موعد تحرك الفريق وسيتم الإستماع كذلك للاهلي بشان إقامته ومدى معاناته من اية مشاكل منذ وصول الفريق للإمارات.
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