شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: مروان محسن قدم أداءً رائعاً فى المونديال.. ويستحق الاحتراف بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني، أن مروان محسن مهاجم المنتخب الوطنى الأول والنادى الأهلى مهاجم جيد للغاية ويقدم أداء رائع مع الفراعنة، مشيراً إلى أنه يستحق اللعب فى الدوريات الأوربية .

وأضاف أجيري خلال استضافته ببرنامج ملعب مع الاعلامى احمد شوبير على "قناة أون سبورت" أنه تابع مروان محسن مع المنتخب فى كأس العالم وقدم مستوى أكثر من رائع، بخلاف أن الفراعنة لم يحرز فى المونديال لأن مصر لم تسجل سوى هدفين عن طريق محمد صلاح.

وقال إن مروان محسن لاعب يجيد الضغط على الخصم وهنا يجب ان يعلم الجميع أننا نتعامل مع لاعب ضمن 11 لاعبا فى التشكيلة الخاصة بالفراعنة وعلى بعد كل مباراة أن أقرأ ما يحدث للملعب للجميع لأعرف شخصية اللاعبين.

واستبعد المدرب المكسيكى الربط بين إحراز مروان محسن للأهداف وما يقدمه فى الملعب من تنفيذ تعليمات لأن ذلك الأهم وهو ما يحقق لنا التفوق فى المباريات التى واجهناها.