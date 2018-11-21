شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلجأ للتصويت لحسم منصب النائب فى جلسة 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على اللجوء إلى التصويت فى جلسة 4 ديسمبر لحسم منصب النائب بعد نجاح أحمد شوبير فى منصب العضوية فى الانتخابات التكميلية الأخيرة ومعه دينا الرفاعى، بعد مطالبة بعض الأسماء بالترشح على منصب النائب منهم مجدى عبد الغنى ليستقر المجلس للجوء إلى التصويت فى حالة ترشح أحد ضد أحمد شوبير الذى يعد الأقرب للمنصب بحكم أنه أقدم الأعضاء باتحاد الكرة، داخل المجلس مع أحمد مجاهد وعبد الغنى، إلى جانب أنه كان هناك اتفاق قبل انتخابات المجلس الحالى بوجود شوبير فى منصب النائب قبل أن يعتذر عن خوض الانتخابات ويعود مجددًا من خلال التكميلية.

فى سياق مغاير يبحث اتحاد الكرة عن مخرج لإقامة مباريات المصرى على ملعب بورسعيد بعد طلب مسئولي النادى المصرى بخوض مبارياته بالمحافظة من مبدأ تكافؤ الفرص وتوفيرًا للنفقات ورفضه اللعب خارج استاد بورسعيد وهو ما تبحثه لجنة المسابقات واتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن يتحفظ على استضافة أكثر من مباراة للمصرى باستاد بورسعيد على رأسها الأهلى وبيراميدز والزمالك والإسماعيلى فى الوقت الحالى لأسباب أمنية وهو ما يجعل أزمة إقامة مباريات المصرى خارج ملعبه قائمة خاصة بعد تهديدات مجلس المصرى بالانسحاب من الدورى بسبب عدم تكافؤ الفرص إلى جانب التكاليف المالية الباهظة بسبب إقامة معسكراتهم ومبارياتهم خارج بورسعيد.