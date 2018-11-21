شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج بتروجت فى الظهور الأول لمؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه طلائع الجيش نظيره بتروجت فى تمام الخامسة إلا ربع اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفريق العسكرى منتشيًا بفوزه الساحق على الجونة بخمسة أهداف فى آخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيله مباراته فى الجولة الماضية مع الأهلى فيما تعادل بتروجت مع إنبى سلبيًا.

ويحتل الطلائع المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 1 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .

ويأمل محمد حلمى المدير الفنى للطلائع فى استغلال تعثر الفريق البترولى وخطف النقاط الثلاث لاستكمال صحوة فريقه فيما يسعى مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت لإنقاذ الفريق البترولى من النتائج المتراجعة فى أول ظهور له مديرًا فنيًا خلفًا لمحمد عودة .