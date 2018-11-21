مستند.. لائحة الكاف توضح.. القرارات المترتبة على الإيقاف "النهائي" لحكم الترجي وبريميرو

كتب: أحمد شريف

حكم أفريقي جديد تعرض لعقوبة الإيقاف عن إدارة المباريات، بعد الغاني جوزيف لامبتي الذي تم إيقافه مدى الحياة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب واقعة فساد.

الزامبي جاني سياكوزي تعرض للإيقاف "المؤقت" من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" بناء على ما جاء من مخالفات في مباراة الترجي التونسي مع بريميرو دي أجوستو الأنجولي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن القرار الصادر من الكاف ينتظر جلسة استماع ستعقد مع الحكم الزامبي، قبل إتخاذ القرار النهائي بشأنه، سواء برفع الإيقاف إذا لم تتم إدانته رسميًا، أو استمراره في...