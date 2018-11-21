3 وقائع مثيرة لـ"حكم الترجي" المتهم بالفساد.. حرم صلاح من هدف.. ورفض طرد راموس

كتب: محمد مصطفى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي مؤقتا لحين التحقيق معه، بعد اتهامه بالفساد، بناءً على ما جاء من مخالفات في مباراة الترجي التونسي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الحكم الزامبي صاحب الـ39 عاما، حصل على الشارة الدولية عام 2007.

بدايته

دخل سيكازوي ضمن قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، عام 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، حين دخل بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في اختبارات اللياقة البدنية قبل...