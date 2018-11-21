تصريحات الثلاثاء| سموحة يحدد أسعار خيالية.. وحوار استثنائي لأجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):
زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية، عن يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018.
كارتيرون: نحاول تجاوز "ضغط" المباريات.. ومباراة الوصل تحتاج للتركيز
محمد يوسف عن مباراة الوصل: نلعب من أجل الفوز
فرج عامر: مدافع سموحة = 100 مليون جنيه
مدرب المغرب يكشف اتفاقه مع كارتيرون بشأن أزارو
رئيس لجنة الحكام الجزائري: اتهام الأهلي بالرشوة مستحيل
وكيله: الأهلي قد يحسم ضم محمد محمود.. والزمالك جس النبض
نادر شوقي: غالي رفض العمل في الجونة وتمسك بالأهلي
نادر شوقي: "الشركة المنظمة لاعتزال متعب استبعدت سان جيرمان ولكن"
أجيري: مصر تُشبه المكسيك.. وأشعر أنني في بلدي
أجيري: جوارديولا صنع ثورة في كرة القدم.. وعانينا أمام تونس
أجيري: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر.. ولا يوجد أزمة بمركز رأس الحربة
أجيري: لا أفكر في كأس العالم حاليًا.. وهذا هو هدفي الرئيسي
أجيري يعدد مميزات باهر المحمدي وصلاح محسن.. ويوجه نصيحة لـ"ملك مصر"
أجيري: لن أهدر وقتي مع 400 لاعب.. والشناوي الحارس الأول
أجيري يتحدث عن.. جدول الدوري.. نصيحة كوبر.. وكيفية اختيار اللاعبين
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