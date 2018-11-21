رياضة | إكرامي : الخطيب سيعود لمصر خلال 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي : الخطيب سيعود لمصر خلال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق بأن محمود الخطيب رئيس الأهلي حالته مطمئنة عقب إجرائه للعملية الجراحية بنجاح وكشف بأنه سيعود لمصر خلال 10 أيام. وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الخطيب حالته مطمئنة وتواصلت مع طبيبته للاطمئنان عليه وسيعود لمصر في خلال 10 أيام". واختتم: " لا أعلم إذا كان كارتيرون سيرحل إذا خسر مباراة الوصل الإماراتي المقبلة لأن الجهاز الفني للأهلي لا يرتبط بنتيجة مباراة".

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