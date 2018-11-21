رياضة | وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها "مش مستاهلة"

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أكد نادر شوقي، مدير أعمال عماد متعب، أنه تلقى أول عرض من نادي ماورفيرك النمساوي من أجل الحصول على خدمات متعب منذ 3 أسابيع.
وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحدث مصطفى النمر مالك النادي معي منذ 3 أسابيع، من أجل الحصول على خدمات عماد متعب لعام ونصف".
وأكمل: "أنا وعماد رأينا أن الدنيا مش مستاهلة الرحيل للنمسا لعام ونصف، ووضعه دلوقتي أفضل".
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