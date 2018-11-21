رياضة | وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها "مش مستاهلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل لاعبين: رفضنا عرض ماورفيرك النمساوي لمتعب لأنها "مش مستاهلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي، مدير أعمال عماد متعب، أنه تلقى أول عرض من نادي ماورفيرك النمساوي من أجل الحصول على خدمات متعب منذ 3 أسابيع.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تحدث مصطفى النمر مالك النادي معي منذ 3 أسابيع، من أجل الحصول على خدمات عماد متعب لعام ونصف".

وأكمل: "أنا وعماد رأينا أن الدنيا مش مستاهلة الرحيل للنمسا لعام ونصف، ووضعه دلوقتي أفضل".