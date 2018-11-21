رياضة | نادر شوقي: لا أعلم سبب شكوى الأهلي ضد ستوك سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: لا أعلم سبب شكوى الأهلي ضد ستوك سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، أنه لا يعلم سبب شكوى الأهلي ضد ستوك سيتي، نتيجة عدم إرسال باقي مستحقات التعاقد مع رمضان صبحي.
وقال شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ستوك سيتي كانت لديه أزمة بسبب تجميد أمواله، وبمجرد إنهاء هذه المشكلة سيرسل بقية المستحقات للأهلي.
وتابع أنه لم يتلق أي اتصالات من الأهلي للاستفسار عن سبب تأخر النادي في إرسال المستحقات.
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