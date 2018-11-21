شكرا لقرائتكم خبر عن «اللعيب»: كارتيرون يرهن استمراره في الأهلي بالفوز على الوصل الإماراتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت مصادر مقربة من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الأهلى، أنه سيتقدم باستقالته من تدريب الفريق حال الخسارة أمام الوصل الإماراتي في بطولة كاس زايد للأندية الأبطال.
وقالت المصادر لبرنامج «اللعيب» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن المدير الفنى يعمل على تجهيز الاستقالة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، خاصة بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي.
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