فرق دوري الرياض النسائي ترفض محاكاة الرجالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رغم عدم الإعلان رسميا عن دوري الرياض لكرة القدم النسائية، وموعد تدشينه والملاعب التي ستجري عليها المباريات، إلا أن الموقع المهتم بملاحقة دوريات كرة القدم على مستوى العالم (كورة)، اعتمد دوري الرياض النسائي ضمن الأحداث التي سيرصدها ويتابعها بعد أن أضاف إلى موقعه الرسمي، فرق الدوري ومواعيد المباريات، بل أكد أن انطلاقته تمت الخميس الماضي الموافق 15 نوفمبر بمواجهة فريقي اليمامة وهانل إف سي، والتي انتهت بفوز الأول 3 - 2، فيما تأجلت مواجهتي، فريق الرياض أمام النخبة، وتشالنج ضد نجوم المملكة، على أن يلتقي اليوم حسب الجدول الموضوع في الموقع فريق الرياض ونجوم المملكة.

وضم الدوري حتى الآن 7 فرق.

فرق دوري الرياض النسائي