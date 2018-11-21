شكرا لقرائتكم النجوم يستدرج المقاصة فى بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف النجوم نظيره مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن النجوم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة فيما خسر المقاصة من بيراميدز بنفس النتيجة .

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم لمواصلة النتائج المتميزة وإستغلال تعثر المقاصة الذى يسعى مدربه طلعت يوسف للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للزحف نحو مراكز القمة .