شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو ينضم لبعثة الأهلي فى الإمارات اليوم استعدادًا للوصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لبعثة الفريق اليوم، الأربعاء، بالإمارات بعدما تخلّف عن السفر مع البعثة أمس لارتباطه مع منتخب بلاده بخوض مباراة ودية أمام تونس أمس.
ويُشارك أزارو في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل غدًا في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.
وكان الأهلي قد خاض أول مران له بالإمارات أمس استعدادًا للمباراة التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2/2.
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