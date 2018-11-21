شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يجتمع مع أحمد سامى بعد مواجهة المقاصة لحسم ملف التدعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سي، اجتماعًا مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بعد الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتأتى جلسة الطويلة مع أحمد سامى لحسم ملف التدعيمات التى سيتم إجراؤها خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وتحديد العناصر التى يحتاجها الفريق لمواصلة الزحف نحو المنطقة الدافئة بجدول الدورى.

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة .