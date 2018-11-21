شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: أضع 3 خطط لكل مباراة .. وجوارديولا غير طريقة اللعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكسيكى خافيير اجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن مصر عندما تعاقدت معه لتدريب المنتخب جاء لسبب رئيسى هو العودة لكأس العالم مجددًا، مشدداً على أنه هدفه الاساسي المشاركة في مونديال 2022.

وأشار اجيرى خلال استضافته ببرنامج ملعب مع الاعلامى احمد شوبير على قناة "أون سبورت"، إلى ان هناك صعوبات وتحديات نعمل على حلها خلال الأربع سنوات المقبلة وهو الأمر الذى نسعى لتنفيذه، مشيرًا الى أنه لم يجد أى مشكلات فى التعاقد وأن الامر تم بسهولة وتفاهم بين كافة الأطراف.



تابع أجيرى أن هناك نصائح تلقيتها من المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد وهاني رمزى وبعض الأصدقاء لمعرفة كل كبيرة وصغيرة على الفراعنة بالاضافة الى متابعة لقاءات الفراعنة فى كأس العالم، بالاضافة الى متابعة اللاعبين فى الدورى الممتاز، بخلاف العديد من المباريات الأخرى فى البطولات القارية.



وكشف أجيرى ان كل هذه العوامل جعلته يتعامل مع استكشاف الفراعنة بسهولة وهو الأمر الذى اتى ثماره مع الفريق، مشيرًا الى أنه يضع لكل مساعد من طاقمه الفنى مسئوليات يقوم بها سواء فى المعسكرات أو قبلها خاصة وان التدريب فى العالم بأكمله بات متجهًا الى التخصصية.