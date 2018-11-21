خافيير أجيري: لا أفكر في التأهل إلى كأس العالم

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لايهتم في الوقت الحالي في التأهل إلى كأس العالم المقبل بعام 2022.

وقال أجيري في تصريحات لفضائية on sport "لا أفكر في كأس العالم لأنها خطوة مبكرة جداً، وانا أتحرك بشكل تصاعدي".

وأوضح "لا أفكر في المونديال وإنما تفكيري منصب الأن على بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 والفوز بها، فهذه هي الخطوة التي تشغلني في الوقت الحالي، وبعد ذلك أبدأ في التفكير في كأس العالم".