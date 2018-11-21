باسم مرسي يقترب من الانضمام لصفوف إنبي في يناير

سعد صديق

دخل مسئولو نادى إنبي في مفاوضات سرية مع باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك العائد من رحلة احتراف لم تكتمل بعد فسخ اللاعب عقده مع لاريسا اليونانى وعودته إلى القاهرة مؤخرا.



ويرغب الجهاز الفنى لفريق إنبي بقيادة خالد متولي في الحصول على خدمات المهاجم الدولي السابق سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد لسد العجز في مركز رأس الحربة الذى عانى منه الجهاز طوال مباريات الفريق الماضية وتسببت في ضياع العديد من الانتصارات خلال مسيرة الفريق في

مسابقة الدوري.



ويعد باسم مرسى الاقرب للانضمام لصفوف الفريق البترولي في ظل رغبة...