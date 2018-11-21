12 صاعدا و12 هابطا.. حصاد الدور الأول بدوري الأمم الأوروبية

كتب- أحمد فاروق:

بإثارة كبيرة، اختتمت منافسات الدور الأول لدوري الأمم الأوروبية، والذي أقيم بنظام المجموعات، وشهد مفاجآت ملفتة أبرزها تواصل الانهيار الألماني بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، حيث تذيل مجموعته في المستوى الأول ليهبط إلى المستوى الثاني.

وتقام منافسات المرحلة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بنظام المجموعات، حيث قسّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخباته إلى أربعة مستويات، يضم كل منها أربع مجموعات، ويصعد متصدرو مجموعات كل مستوى إلى المستوى الأعلى، بينما يهبط متذيلو مجموعات كل مستوى إلى المستوى...