رياضة | إكرامي: متحفظ على جلسة أبو ريدة مع وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي: متحفظ على جلسة أبو ريدة مع وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق تحفظه على جلسة هاني أبو ريده رئيس اتحاد كرة القدم مع وليد سليمان نجم الأهلي للعدول عن قراره باعتزال اللعب الدولي.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الشارع المصري يرغب في عودة رمضان صبحي لوجود هبوط في مستوى الفريق في الفترة الحالية".

وأضاف :"متحفظ على جلسة هاني أبو ريده مع وليد سليمان للعدول عن قرار اعتزاله الدولي لأنه لم يعقد جلسة مع حسام غالي عندما حدثت أزمة بينه وبين أسامه نبيه".

واختتم إكرامي تصريحاته قائلاً : " المدير الفني للمنتخب وليس هاني رمزي هو له الحق في ضم وليد سليمان للمنتخب إلا إذا كان رمزي هو المسئول عن اختيارات اللاعبين".