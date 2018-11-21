رياضة | ويلز تخسر من ألبانيا بهدف في مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويلز تخسر من ألبانيا بهدف في مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تغلب المنتخب الألباني على ضيفه منتخب ويلز 1 /صفر أمس الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب إلباسان أرينا.
ويدين منتخب ألبانيا بالفضل في هذا الفوز لبيكيم بالاج، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.
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