سيرجيو راموس يرد على إهانات صديق محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، على التصريحات التي أطلقها اللاعب الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، وزميل النجم المصري محمد صلاح.

صحف إسبانية ذكرت أن الحساب الشخضي لسيرجيو راموس أبدى الإعجاب بصورة تتهكم من لوفرين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.. حيث تظهر الصورة راموس حاملا درع دوري أبطال أوروبا، وأمامه لوفرين في حزن شديد، عقب نهائي البطولة في مايو الماضي حيث توج ريال مدريد على حساب ليفربول.

الفترة الماضية كانت قد شهدت سجالا وشتائم بين لوفرين وراموس، بدأت في أعقاب الإصابة التي تسبب بها الأخير لمحمد صلاح زميل لوفرين في ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا.. حيث يرتبط لوفرين بصداقة قوية مع صلاح.

مدافع ليفربول وجه سبابا لقائد ريال مدريد بـ”لفظ مشين”، عقب المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. وخرج النجم الكرواتي في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من غرفة الملابس، وشن هجوما لاذعا على راموس قبل أن يسبه بلفظ مشين.

لوفرين اعترف بأنه وجه لراموس ضربة قوية بالمرفق، وعقب المباراة نشر صورة وهو يرتقي للكرة عاليا، بعد أن قام بضرب راموس على رأسه.

راموس كان قد سبق له التعليق على ما قاله لوفرين، عندما أشار في بداية الأزمة قائلا: لن أجيب على لوفرين، الزمن كفيل بوضع الجميع في أماكنهم الصحيحة، ليس على راموس أن يرد على لوفرين أو أي شخص يرغب في تصدر 3 أغلفة للصحف.. علينا أن نغلق الموضوع سريعا، حتى يدركوا مكانتهم الحقيقية، وألا يتحدثوا عن الآخرين.