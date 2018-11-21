كريستيانو رونالدو وصديقته يحددان مكان زواجهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، المكان الذي سيحتفلان فيه بزواجهما، وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عامين.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن رونالدو وجورجينا عاينا كنيسة “غران مادري دي ديو” إحدى الكنائس الشهيرة في إيطاليا كموقع لزفافهما المرتقب دون الكشف عن موعده.. وتعود الكنيسة الأثرية إلى القرن التاسع عشر، وظهرت في فيلم “العمل الإيطالي” الشهير الذي أنتج عام 1969.

اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما، ظهر وذراعه حول جورجينا صاحبة الـ 24 عاما، التي كانت تضع خاتم الخطوبة حول إصبعها، وهما يتجهان نحو الكنيسة الأشهر في تورينو.

كريستيانو رونالدو اللاعب السابق للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، كان قد ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا رودريجيز منذ شهر يونيو من عام 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم آلانا مارتينا.. ولدى كريستيانو رونالدو، ابن أكبر هو كريستيانو جونيور، حيث يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.