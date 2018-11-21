حصان سيرجيو راموس يتوج ببطولة العالم لجمال الخيول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك حصان يمتلكه النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني، في مسابقة بطولة العالم لجمال الخيول الإسبانية.

الحصان ويطلق عليه “يوكاتان راموس”، حصل على المركز الأول في مسابقة بطولة العالم لجمال الخيول الإسبانية الأصيلة، التي أقيمت منافساتها في إشبيلية.

المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، تايع منافسات البطولة رفقة مجموعة من أصدقائه، الذين احتفلوا معه عقب فوز “يوكاتان” واحتفل بفوز حصانه بطريقة كبيرة مع أصدقائه.

يشار إلى أن راموس كان قد تعرض مؤخرا لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا أمام كرواتيا والتي انتهت (2-3) في دوري الأمم الأوروبية، وسيخضع اللاعب لفحص طبي في مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم مدى خطورة الإصابة، وفترة الغياب المحتملة عن صفوف الريال.

قائد ريال مدريد سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد إيبار، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإسباني على الملعب البلدي “إبوروا”.. بعدما تم استبعاده من معسكر إسبانيا وغيابه عن مباراة البوسنة والهرسك التي أقيمت الأحد.