شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: أتحفظ على تصريح أحمد ناجي بأن «محمد الشناوي حارس مصر الأول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إكرامي الشحات، حارس مرمى نادي الأهلي الأسبق، ووالد شريف إكرامي، حارس الأحمر الحالي، إنه متحفظ على تصريح أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني، الذي اعتبر فيه أن محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر حاليا.

وأضاف في لقائه مع برنامج «اللعيب» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «لا يجوز أن يقول هكذا، محمد الشناوي هو حارس مصر الأول الحالي».

وتابع: «لا أعتقد أن المنتخب ظلم حراس المرمى، وهناك 4 حراس على القائمة»، مشيرا إلى أن نجله شريف ليس متذمرا من عدم المشاركة مع المنتخب، وأن «محمود جنش، حارس الزمالك، يؤدي بشكل جيد مع الفريق، ولكنه ليس مميزًا».