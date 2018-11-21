شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المدير الفني للمنتخب المصري، المكسيكي خافيير أجيري، رسالة إلى الجمهور المصري، داعيا إياه إلى الثقة بفريق الفراعنة. وقال في لقائه مع برنامج «ملعب أون» على فضائية «أون سبورت»، مساء الثلاثاء: «من المبكر أن نعطي أخبارًا جيدة الآن، لكننا خضنا 4 مباريات حتى الآن، وأدعوكم إلى دعم فريقكم، ونستطيع أن نقدم الأفضل في المرحلة المقبلة، وسنفوز بكأس الأمم الأفريقية».

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